Lecce, tenta furto nel market il pomeriggio di Pasqua: cittadini chiamano il 113

LECCE - Cerca di forzare l’ingresso del supermercato nel pomeriggio di Pasqua, ma un cittadino nota la scena e chiama la polizia: arrestato un 26enne leccese. Si tratta di un giovane noto alle forze dell’ordine per i suoi svariati precedenti alle spalle e con un avviso orale del questore in atto. È stato fermato, nelle ultime ore, dagli agenti di polizia della sezione volanti, con l’accusa di tentato furto aggravato ai danni del market “Sisa”, nei pressi dello stadio di Lecce.

Tutto è cominciato poco dopo le 17 quando un passante ha allertato la sala operativa del 113, segnalando la presenza sospetta di un ragazzo. Addosso pantaloni di colore rosso e una giacca scura, stava cercando di manomettere l’infisso sul lato posteriore del negozio. All’arrivo dei poliziotti, è giunta anche una seconda telefonata: un altro cittadino ha indicato la presenza dello stesso individuo, alle prese con una fuga a piedi nei paraggi. Riconosciuto nelle vicinanze, grazie a quell’abbigliamento che non sarebbe di certo passato inosservato, il 26enne è stato riconosciuto e identificato.

Al momento del controllo sono emersi tutti i suoi trascorsi con la giustizia. Sottoposto a una perquisizione, è stato trovato con un apribottiglie. Il sopralluogo eseguito nelle vicinanze del supermercato ha messo in evidenza come quell’oggetto fosse stato utilizzato per rimuovere le viti dalla placca metallica dell’infisso. Al termine della verifica, il 26enne è stato dichiarato in arresto, su disposizione del pm di turno presso la Procura della Repubblica del capoluogo salentino e ristretto ai domiciliari.