Gallipoli, crescono contagi Covid: sindaco scrive a Speranza e commercianti decidono di chiudere

GALLIPOLI - «Ieri ho scritto al ministro della Salute, Roberto Speranza, riferendo quanto sta accadendo e chiedendo una maggiore considerazione per la nostra città e per il nostro territorio».

Lo scrive su Facebook il sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva, allarmato dopo l’aumento esponenziale dei contagi registrato in pochi giorni nel comune jonico dove si è passati dai 35 casi del 4 marzo ai 103 di oggi. La diffusione dei contagi, secondo il dipartimento di Prevenzione dell’Asl Lecce, sarebbe riconducibile a una festa privata organizzata lo scorso weekend.

Alcuni titolari di bar e pub hanno deciso autonomamente di chiudere da domani 12 marzo i propri locali fino a data da destinarsi.

Lo ha fatto la «Sbronzeria 2.0», spiegando che si tratta di «senso di responsabilità», come recita anche un cartello affisso all’esterno del locale. «Non avevamo altra scelta. Noi operatori del mondo della movida, titolari di bar e pub, siamo stati additati come gli untori», spiega Paolo De Mitri, titolare della «Sbronzeria 2.0» e vicepresidente dell’associazione commercianti di Gallipoli.

«Occorreva un gesto forte e lo abbiano fatto - conclude - perché siamo davvero preoccupati. Lo stiamo facendo per tutelare la salute dei nostri dipendenti e dei clienti. In queste ore la nostra iniziativa sta avendo altre adesioni. Speriamo ci seguano in tanti».

Intanto da sabato 13 marzo sarà riattivo il drive-in per lo screening antigenico rapido per Sars-Cov-2, nell’area mercatale della città.