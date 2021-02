Auto travolge bici: muore ciclista 45enne in Salento

LECCE - Un ciclista è morto questo pomeriggio dopo essere stato tamponato da un auto mentre, insieme ad un amico biker, stava percorrendo il tratto della statale 274 che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca, all’altezza di Contrada Monaci, in direzione sud. La vittima è Cristiano Tricarico, 45 anni di Taviano, titolare di una tipografia storica nel suo paese. L'impatto è stato violento e per il 45enne non c'è stato nulla da fare. Illeso invece l’altro ciclista. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione al vaglio degli investigatori, sembra che l’automobilista 66enne, al volante di una Fiat Punto, abbia proseguito non fermandosi a prestare i soccorsi, contattando la centrale operativa dei carabinieri solo in un secondo momento. L’uomo è stato condotto in caserma per accertamenti.