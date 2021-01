Novoli, la Focara affossata dai debiti: i creditori avanzano oltre un milione

NOVOLI - Debiti per un milione di euro, e un ristoro, pari al 20%, che indispettisce molti dei creditori. Chiusa la festa, ripartono, puntuali, le polemiche relative al «buco» della Fondazione Fòcara di Novoli che, è acclarato, ammonta 1.137.691 euro.

Un passivo maturato in quattro anni per il quale, nelle scorse ore, l’Organismo di Composizione della Crisi del Tribunale di Lecce, voluto dal commissario straordinario dell’ente, Giuseppe Venneri, ha offerto un compenso, a ciascun creditore, del 20% sulla somma spettante. Questa la liquidità disponibile, derivante dal contributo di Comune (65mila euro), Regione Puglia (287mila) e Provincia (25mila), soci fondatori della Fondazione (la Provincia ne uscì nel 2014). Poca cosa, almeno a giudicare dai primi «rumors» dei creditori e dei rispettivi legali, che aspettano da anni di ricevere le somme per prestazioni e servizi svolte durante la festa patronale di Sant’Antonio Abate e attorno alla grande fòcara che si accende il 16 gennaio.



Riguardo le motivazioni del grave indebitamento, si legge nella lunga relazione: “il ritardo nella erogazione dei contributi dei soci (Comune e Regione), protrattosi per più annualità, ha inevitabilmente impedito il pagamento dei debiti alle scadenze. Ai debiti hanno fatto seguito diverse azioni individuali di recupero (pignoramenti), che hanno congelato la già esegua liquidità di cassa e impedito la erogazione dei contributi programmati e pianificati, innescando un vero e proprio corto circuito”.