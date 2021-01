La Fòcara di Novoli torna in piazza: l’accensione in streaming

LECCE - Nella notte di Sant’Antonio abate si accende, a Novoli, la fòcara. Il più grande fuoco del Mediterraneo, con centinaia di migliaia di fascine di legna a comporre un’altissima piramide incendiata la sera del 16 gennaio. Ma in quest’anno particolare la fòcara è stata realizzata in dimensioni inferiori, circa quattro metri di altezza e non sarà possibile assistere dal vivo all'accensione del falò, che per le norme anti Covid verrà trasmesso in streaming e in televisione. Nessuna manifestazione particolare a margine del colossale incendio, eppure sui social impazzano le foto e i video della diretta dell'evento.