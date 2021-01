Surano, beve da una bottiglietta d'acqua e finisce in ospedale: 51enne rischia avvelenamento

SURANO - Beve da una bottiglietta d’acqua minerale e finisce in ospedale con forti dolori addominali. È quanto accaduto nei giorni scorsi ad un dipendente di un esercizio commerciale di Surano.

Nella bottiglia, infatti, erano presenti dei corpuscoli trasparenti, di cui si ignorano i componenti e che ora dovranno essere analizzati.

Dell’accaduto se ne stanno occupando i carabinieri della stazione locale, che hanno raccolto la testimonianza dell’uomo tramite l’avvocato di fiducia Arcangelo Corvaglia.

L’episodio si è verificato l’altro giorno. Il dipendente, un 51enne impegnato durante il proprio turno di lavoro, ha chiesto ad un collega la cortesia di portargli una bottiglietta d’acqua da mezzo litro.

La bottiglia era regolarmente chiusa e il 51enne ha bevuto tutto d’un fiato, senza sospettare nulla.

Poco dopo ha iniziato ad accusare i primi fastidi, qualcosa non andava.

In particolare, un prurito diffuso e forti dolori addominali. A quel punto, senza aspettare, si è subito recato al pronto soccorso per essere visitato dai medici. Ed è li che è stato sottoposto ad una terapia farmacologica a base di cortisone e gastroprotettore. La prognosi assegnata dai sanitari è stata di tre giorni.

Dopo aver accusato i primi sintomi, l’uomo si è accorto che nella bottiglietta, presa da un normale espositore di bevande, erano presenti alcuni piccolissimi frammenti trasparenti.

Il personale ospedaliero non è riuscito ad analizzarli, così è stato successivamente chiesto l’intervento dei carabinieri, che hanno agito di concerto con i colleghi del Nas.

Al momento la bottiglietta è stata sigillata ed è in possesso delle forze dell’ordine, alle quali toccherà svolgere i successivi accertamenti.

Gli investigatori stanno facendo tutti gli accertamenti del caso, con estrema tempestività. In primis bisognerà capire che tipo di sostanza fosse; successivamente sarà necessario accertare se quanto accaduto sia stato un caso isolato oppure il problema potrebbe verificarsi anche in altre bottigliette della medesima marca che vengono distribuite negli esercizi pubblici, con un possibile rischio per la salute pubblica.

È probabile che nelle prossime ore verrà presentata una formale denuncia.