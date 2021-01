Lecce, addio a Nicolardi maestro del mosaico della lupa in piazza Sant'Oronzo

Un saluto commosso per Giuseppe Nicolardi, autore di uno dei simboli popolari per eccellenza della nostra città, il mosaico della Lupa di Piazza Sant'Oronzo, e di altri pregevoli lavori che hanno adornato gli edifici della Lecce moderna». Così il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, in una nota di cordoglio per la morte dell’anziano artista, che realizzò sul selciato della piazza, nel 1953, il mosaico simbolo della città.

"Interprete di una città operosa, in pieno rilancio nel secondo dopoguerra - prosegue il sindaco - in sua presenza avemmo la gioia di riconsegnare alla città il mosaico dopo il restauro concluso nel luglio del 2017. La sua testimonianza vivace e orgogliosa è il ricordo più emozionante che conservo di quel pomeriggio. Oggi ci stringiamo alla famiglia, che lo ha accompagnato amorevolmente fino alla fine. A loro le mie condoglianze personali e da sindaco, in rappresentanza della città».