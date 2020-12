Lecce, da domani meno auto e bus navetta per il centro ella città

LECCE - Da domani, 18 dicembre, al fine di ridurre il flusso veicolare, il Comune di Lecce metterà a disposizione il servizio navetta gratuito dal parcheggio Foro Boario verso il centro città.

La navetta sarà attiva fino al 6 gennaio dalle ore 15 alle 21.30, con frequenza ogni 15 minuti, e fermerà in via XXV luglio e Cesare Battisti.

Nei fine settimana (a partire dalle 18 del venerdì fino alle ore 3 del lunedì successivo) sono aperti i parcheggi gratuiti del Principe Umberto e di Via Adua, grazie alla convenzione sottoscritta con l’Università del Salento.

Per agevolare gli acquisti in città, le aziende di sharing attive in città, BitMobility (monopattini elettrici) e Reby (monopattini e bicilette elettriche) garantiranno uno sconto fino al 6 gennaio azzerando il costo di sblocco dei mezzi dalle ore 15 alle 22.