Maglie-Leuca, il Ministero sblocca 124 milioni di euro

Il Governo finanzia il secondo lotto della statale 275 ridando speranza ai territori che temevano di non riuscire a vedere l’opera completata.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato il via libera al finanziamento del secondo lotto del collegamento tra Maglie e Santa Maria di Leuca, con 124 milioni di euro che potrebbero finalmente portare alla realizzazione di un’infrastruttura strategica e particolarmente attesa dalla Regione.

Per il primo lotto tra la zona industriale di Melpignano e quella di Tricase, va ricordato, è già in corso una fase progettuale molto avanzata per puntare a tre stralci funzionali finanziati con 244 dei 288 milioni di euro già messi a disposizione negli anni scorsi da Cipe e Regione. Per il secondo lotto fino a Leuca si erano invece registrati i timori di sindaci, associazioni territoriali e cittadini, per i quali il residuo di somme (43 milioni) non sarebbe bastato per il secondo tratto ritenuto più necessario, visto l’alto numero di vittime sull’attuale asse che attraversa diversi centri abitati.

“I 124 milioni - ha spiegato il Ministro per le Infrastrutture Paola De Micheli- seguono ai 43 già resi disponibili dal Mit per il progetto di riammodernamento del secondo lotto della statale 275 e consentiranno il completamento di un itinerario da elevati standard di percorribilità e sicurezza stradale oltre a ridotti tempi di percorrenza”.

“Un percorso – ha commentato il portavoce del Movimento cinque stelle alla Camera dei Deputati, Leonardo Donno - che non attraverserà più i paesi di Lucugnano, Alessano, Montesardo e Gagliano del Capo, con evidenti benefici in termini di traffico e di abitabilità dei centri urbani. Prende così corpo l’ipotesi progettuale concordata con i territori e delineata nella cabina di regia della Regione composta da due lotti, il primo di 244 milioni di euro, già completamente finanziati e oggi in fase progettazione definitiva, il secondo di 167 milioni di euro che completerà il corridoio adriatico Maglie-Santa Maria di Leuca”.