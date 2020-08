Lecce, all'alba si schianta con l'auto contro albero: muore 21enne

LECCE - La sua giovane vita si è infranta contro un albero al rientro da una serata trascorsa probabilmente con amici. È di un morto il bilancio dello schianto avvenuto all'alba di oggi sulla strada provinciale 366, la litoranea che collega Otranto ai Laghi Alimini. La vittima è un 21enne di Lecce che guidava una Citroen C1. Cosa sia successo e cosa abbia causato l'incidente, non è ancora del tutto chiaro. Il giovane automobilista, in prossimità di una curva, avrebbe perso il controllo dell'autovettura che, uscita di strada, si è schiantata contro un albero lungo la carreggiata. L'impatto è stato violento. La Citroen si è ridotta in un ammasso di lamiere e per il 21enne c'è stato poco da fare.

All'arrivo dei soccorritori, d'urgenza è stato portato presso l'ospedale di Scorrano ma durante il tragitto il giovane non ce l'ha fatta.

Sul posto dell'incidente sono intervenuti i carabinieri di Maglie per accertare l'esatta dinamica della tragedia. L'ennesima che si verifica su quell'arteria ad alto rischio. Pare che il giovane stesse rientrando da una serata trascorsa con gli amici.