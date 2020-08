Migranti sbarcano all'alba a Porto Selvaggio: alcuni fuggono, tampone per gli altri

Nuovo sbarco di migranti nel Salento: questa notte sulla costa jonica, nei pressi di Porto Selvaggio (Marina di Nardò - Lecce), un gruppo di migranti è arrivato nella nostra regione. Non se ne conosce il numero con precisione, tuttavia, perché alcuni sono riusciti a scappare. Nel corso della mattinata ne sono stati rintracciati circa 60, alcuni a Santa Caterina, altri addirittura a Nardò, mentre camminavano a piedi. Tutte le forze dell'ordine si sono messe in moto: carabinieri, polizia, polizia locale e Guardia di Finanza: dalle prime indiscrezioni sembra si tratti di pakistani, di cui molti minorenni, e la barca sarebbe stata ritrovata incagliata sulla costa a Porto Selvaggio. I migranti rintracciati verranno sottoposti al tampone per verificare se siano contagiati dal Coronavirus, e in queste ore vengono trasportati al centro di prima accoglienza Don Tonino Bello di Otranto.