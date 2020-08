Porto Selvaggio, Ficodindia chiuso per altri 30 giorni

Porto Selvaggio - Ancora trenta giorni di chiusura e sulla stagione estiva 2020 del Ficodindia, locale simbolo dell’estate neritina, potrebbero calare i titoli di coda.

Ieri mattina un nuovo provvedimento è stato notificato ai responsabili della struttura da parte della prefettura di Lecce. Trenta giorni ancora di chiusura coatta decisi dal prefetto Maria Rosa Trio che seguono, così come accaduto per il Maestrale di Otranto, alla decisione provvisoria adottata dal commissariato di polizia neritino, valido per cinque giorni. Anche in quel caso di Otranto si trattava di un disco-bar nel quale era alto il rischio di assembramenti. Nella vicenda di Nardò gli uomini guidati dal vicequestore Sabrina Manzone fotografarono circa mille avventori che senza dispositivi di protezione si accalcavano nello spazio aperto del locale che si trova praticamente sul lungomare affacciato sulla baia di Uluzzo. Un luogo straordinario che ne ha fatto uno dei posti cult dell’estate sullo Ionio, da circa trent’anni a questa parte. Ieri il “colpo” definitivo alle speranze di proprietari ed avventori del “Fico” di condurre una estate normale. Ma, purtroppo, a causa del Covid19, questa estate normale non è e, per questo, molti gestori hanno deciso di tenere un profilo basso. La grande festa del “Fico” di qualche giorno fa, invece, ha rovinato tutte le feste, anche quelle che sarebbero dovute venire. Ora, dunque, a scadenza dei cinque giorni comminati dalla polizia un secondo stop che rischia anche di far pendere la bilancia degli affari in negativo. Il legale che rappresenta la ditta, l’avvocato Paolo Gaballo, che aveva ribadito l’occasionalità dell’evento e che nessuna responsabilità c’era da parte dei titolari per il grande richiamo della serata, si riserva di studiare il provvedimento per presentare un eventuale appello perché la chiusura venga ridimensionata. Intanto, va detto anche questo, il Ferragosto è ormai a rischio così come tutte le organizzazioni collaterali che, tradizionalmente, facevano e faranno indimenticabile ogni clou dell’estate al “Fico” di Portoselvaggio.