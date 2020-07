Dl semplificazioni, esclusa la ss 275. Fitto: incredibile, la Regione in silenzio

Se la SS 275 Maglie-Leuca fosse un libro il titolo sarebbe 'L'eterna incompiutà. Un’opera strategica per il territorio completamente finanziata dal 2009 che oggi clamorosamente viene esclusa dal Decreto Semplificazioni nel più completo silenzio della Regione Puglia. Incredibile!». Così in un tweet il candidato presidente del centrodestra per la Puglia, Raffaele Fitto.

