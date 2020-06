Salento, dopo Foggia spunta una nuova pantera nera in Puglia: ma è soltanto un peluche

LECCE - La Puglia rischia di diventare una giungla, habitat perfetto per le pantere nere, compresi grossi felini di peluche.

Dopo gli avvistamenti nel foggiano e nel brindisino, è la volta della provincia di Lecce. A Guagnano per la precisione dove, in località Stripponi, una contrada che porta alla vicina San Donaci, molti hanno segnalato la presenza dell'animale. Peccato che quello accucciato su un grosso tronco di ulivo reciso era solo un peluche. Tante le telefonate allarmate giunte al centralino dei Carabinieri, ma una volta arrivati sul posto, i militari hanno scoperto di cosa si trattava: una pantera c'era, è vero, ma era completamente innocua. Probabilmente il gioco di qualche buontempone che, magari, era lì, nascosto, a poca distanza, a ridere per la sua trovata ben riuscita.