Lecce, ubriaco travolse e uccise 60enne: condannato a 14 anni

LECCE - Condannato a 14 anni per aver travolto e ucciso con la sua auto, che guidava pur essendo ubriaco, un uomo di 60 anni che era a bordo di uno scooter assieme al figlio che doveva andare a scuola. La pena è stata inflitta a un uomo di 38 anni di nazionalità bulgara dal giudice monocratico di Lecce Francesca Mariano. L’uomo è accusato di omicidio stradale con l’aggravante dell’uso di sostanze alcoliche. L’incidente avvenne l’11 dicembre 2017 in viale Marche, a Lecce.

Il 60enne morí sul colpo mentre il figlio, all’epoca dei fatti 17enne, rimase gravemente ferito e fu ricoverato in rianimazione. Il 38enne bulgaro venne arrestato e risultò positivo all’alcol test e sprovvisto di patente di guida. Era in possesso di una semplice 'Provisional driving licencè rilasciata dall’autorità britannica che non ha nessun valore fuori dal Regno Unito.