Gallipoli, fanno kitesurf multati 3 ragazzi

GALLIPOLI - E’ costata cara a tre giovani salentini la passione per il kitesurf. Complice il forte vento di burrasca che soffia sul litorale pugliese, i tre hanno raggiunto la spiaggia di Punta Pizzo, a Gallipoli, per fare sport.

Sorpresi da una pattuglia di polizia , sono stati fatti immediatamente rientrare sulla battigia e sanzionati con una multa di 533 euro ciascuno per inosservanza del divieto di svolgere attività ludiche e sportive anche in mare, in vigore per contenere il rischio di contagio da Coronavirus.