«Strade, parcheggi, scuole»: il 2020 per Lecce sarà l'anno dei cantieri, parla vicesindaco Delli Noci

Riqualificazione, l’amministrazione comunale comincia il 2020 innestando la quarta, per quanto riguarda le opere pubbliche. Sarà un anno cruciale, e segnerà l’avvio di numerosi cantieri importanti e la conclusione di molti altri. Il vice sindaco Alessandro Delli Noci, responsabile dei Lavori pubblici, mostra la tabella di marcia.

«Il 2020 sarà l’anno delle riqualificazioni delle periferie - premette - a partire da Villa Convento, dove avvieremo il cantiere il prossimo mese, per passare a Borgo Pace. Ma sarà anche l’anno in cui completeremo i lavori a Borgo Piave e al Parco di Borgo San Nicola, mentre nei prossimi giorni verrà avviata invece la riqualificazione di via San Nicola, con la messa in sicurezza. In questi giorni stiamo completando pure i lavori a Borgo San Ligorio».

Da un quartiere all’altro, ci sarà attenzione anche per «Santa Rosa». «Tra pochi giorni verrà affidata la gara per la riqualificazione della fontana - spiega Delli Noci - e, inoltre, verrà pubblicato il bando per la riqualificazione di piazza Indipendenza».

Un altro intervento importante sarà l’apertura dell’asse viario all’interno della caserma Pico. La struttura, infatti, costituisce una separazione tra il centro e viale De Pietro.

Si arriverà al dunque per lavori attesi da troppo tempo. «Questo sarà l’anno in cui ci sarà la svolta definitiva per l’ex caserma Massa - assicura Delli Noci - In questo mese, infatti, avvieremo lo scavo definitivo, mentre in primavera verrà approvato il progetto esecutivo e inizierà la costruzione vera e propria».

Per portare a termine il centro commerciale-direzionale con maxi parcheggio ci vorrà tempo. Intanto, anticipa il vice sindaco, «entro il 2020 auspichiamo di completare il ribaltamento della stazione e, quindi, di dotare la città, oltre che dei parcheggi all’ex Enel, anche dei 400 posti auto alla stazione».

Rimanendo in tema di mobilità, Delli Noci assicura: «realizzeremo una pista ciclabile lungo tutto viale dello stadio, che collegherà la periferia alla circonvallazione interna». Inoltre, è in fase di aggiudicazione la riqualificazione del primo tratto di viale Grassi (dall’incrocio con via San Cesario): è già stata fatta la gara e il prossimo mese saranno avviati i lavori.

Dalle strade alle case. «Abbiamo firmato il contratto il 24 dicembre scorso - fa sapere - e, quindi, apriremo il cantiere per la realizzazione di 48 alloggi prevalentemente destinati alle forze dell’ordine, in via Lucca. Non solo: pubblicheremo la gara per ulteriori 48 alloggi sempre prevalentemente per le forze dell’ordine».

Ancora: «In via Dalmazio Birago completeremo la realizzazione di altri 48 alloggi». Ma sarà soddisfatta anche un’attesa ultra decennale. «Il 2020 sarà l’anno in cui abbatteremo le case di via Sozy Carafa - anticipa il vice sindaco - dando così il via alla realizzazione di altri 60 alloggi, 25 dei quali di edilizia popolare».

Attenzione pure alle marine, con il completamento delle opere primarie a San Cataldo, vale a dire delle reti fognante e del gas, fondamentali perchè la marina possa rappresentare un vero e proprio quartiere. «Con l’auspicio - aggiunge Delli Noci - di risolvere la problematica del dragaggio delle alghe della darsena, speriamo nei prossimi 15 giorni».

Non potevano essere trascurate le scuole. «Procederemo con l’efficientamento energetico e termico di tutti gli istituti - annuncia l’assessore ai Lavori pubblici - con l’installazione degli impianti di condizionamento in tutte quelle scuole che soffrivano un surriscaldamento nei mesi estivi».

Infine, lo sport. «Sarà l’anno della realizzazione del palazzetto di pattinaggio, davanti allo stadio» conclude il vicesindaco.

Non resta che rimboccarsi le maniche.