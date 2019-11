Luci salentine per il Natale di Singapore

Le installazioni griffate Marianolight accendono il Natale a Singapore. Per la prima volta in assoluto al mondo due installazioni luminose di oltre venti metri di altezza saranno accese da uno smartphone e chiunque potrà scegliere il colore ed i giochi di luce che più gli piacciono. Una «magia» realizzata dalla nota azienda di luminarie con sede a Corigliano d’Otranto.

Cerimonia ufficiale di accensione nei giorni scorsi a Singapore, al famosissimo centro commerciale Ion Orchard, dove l’Albero Fireworks e la collana Serpenti, prodotti da Marianolight per la città di Singapore sono stati illuminati per la prima volta da alcune personalità locali.

Si tratta delle più grandi installazioni luminose autoportanti che siano state mai realizzate, con un’altezza di oltre venti metri per un diametro di otto metri ciascuna e che saranno la principale attrazione di Singapore Ion Orchard per il Natale 2019.

La novità è data dal fatto che per la prima volta le installazioni saranno anche interattive e gli spettatori potranno cambiarne il colore o modificarne i giochi di luce attraverso un’app gratuita, anch’essa studiata dal team di Marianolight. Numeri importanti per la progettazione e la realizzazione di queste mastodontiche strutture luminose, tutte realizzate in Salento in un lavoro di gruppo che ha coinvolto fabbri, carpentieri, elettricisti. Nove mesi di progettazione da parte del team di architetti e ingegneri e tre mesi di produzione, oltre a 15 giorni di montaggio e prove tecniche.

Le installazioni contano due software studiati appositamente per sei mesi di produzione. Per trasportare il materiale si sono resi necessari cinque container da dodici metri, nove giorni di lavoro per il montaggio che hanno visto impegnata una squadra di sedici tecnici per la realizzazione di quindici chilometri di strip led Rgb. Ed ancora oltre venti chilometri di cavi elettrici per un consumo di 60 kw, 800 Dmx universe, 100.000 pixel, Rgb Acciaio 12.000 kg. Sempre più avveniristiche dunque le realizzazioni di Marianolight, che unisce la tecnologia ad una tradizione che dura dal 1898 e che vede l’azienda presente in diverse parti del mondo con le sue creazioni.

Grande l’orgoglio e la soddisfazione di Marianolight per aver realizzato questo grandioso progetto insieme ad un gruppo di lavoro coeso ed aver portato queste tecnologiche realizzazioni in un Paese che di queste tecnologie è all’avanguardia.