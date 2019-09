Salento, a 15 anni insulti e botte a scuola: indagati 4 bulli, anche una ragazzina

Deriso, sbeffeggiato e picchiato da quattro compagni di scuola, fra cui anche una ragazza.

Un vero e proprio incubo, per un 15enne del Basso Salento che alla fine è stato costretto a cambiare istituto per ritrovare un po’ di pace e serenità.

Adesso, però, la vicenda è arrivata all’attenzione della Procura per i minorenni.

