Lecce, distrutto il «Tempietto» di via Rubichi. L'ira del vescovo

I vandali non hanno risparmiato neanche il Tempietto di via Ruchichi, a Lecce, prendendo di mira l'edicola votiva della Pietà. Un atto su cui è intervenuto lo stesso arcivescovo mons. Seccia esprimendo il suo rammarico e la preoccupazione per quel Tempietto che aveva conosciuti i primi giorni del suo arrivo nel capoluogo salentino. «Al di là dello scempio - ha detto l'arcivescovo - compiuto ai danni di un'opera d'arte riconosciuta dagli studiosi, atto che per me rappresenta già motivo di rammarico in quanto il patrimonio storico-artistico rappresenta la memoria e il futuro della nostra terra, mi preoccupa anche l'insensibilità verso le immagini sacre specie quando, come in questo caso, rappresentano il sentimento più profondo

della religiosità popolare».