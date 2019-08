Nardò, piccona gli scogli per crearsi accesso al mare: nei guai 83enne

LECCE- Picconate sugli scogli per realizzare un agevole accesso al mare. Nei guai è finito un 83enne di San Pietro in Lama, abituale frequentatore del Lido dell’Ancora, in piena zona “A” dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo e Nardò. L’anziano è stato incastrato da un video girato da un bagnante che ha fatto scattare l’intervento della Polizia Locale. Alla vista degli agenti l’uomo si è dileguato, lasciando sul posto il piccone, un secchio di sabbia e altri attrezzi. Grazie alle testimonianze dei presenti, è stato comunque individuato e denunciato.