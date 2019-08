Otranto., scempio nel centro storico: sigilli al gazebo abusivo promozionale

I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (TPC) di Bari, in collaborazione con i militari della Stazione di Otranto, nel corso di un servizio predisposto per la tutela delle aree monumentali, hanno eseguito un decreto di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, di una struttura mobile in laminato e vetro di circa 65 mq installata su area pubblica adibita a iniziativa promozionale (aspirapolveri, a quanto sembra) in corso di svolgimento a Largo Porta Alfonsina, in pieno centro storico.

Il manufatto era stato posizionato in una zona che, secondo la normativa vigente, è considerata bene culturale e, pertanto, necessitava di una preventiva autorizzazione all’installazione rilasciata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi-Taranto-Lecce.