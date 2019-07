Otranto, il fornello della casa vacanze scoppia: una turista in ospedale

Sfiorata la tragedia questa mattina a Otranto, in una casa vacanze: una turista 30enne è stata investita da una fiammata dopo aver acceso il fornello. L'esplosione è avvenuta probabilmente per una perdita di gas. In casa con lei c'erano il compagno e il figlio di un anno, fortunatamente illesi. La malcapitata è stata trasportata al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Perrino di Brindisi, con ustioni in tutto il corpo, ma non sarebbe in pericolo di vita.