Patù, meccanico trovato con 1kg di marijuana e 6 tartarughe di specie protetta nel giardino: arrestato

Questa mattina i carabinieri hanno arrestato in flagrante a Patù (Le) Fausto Nicolì, 51 anni, noto alle cronache come il meccanico coinvolto nelle indagini relative all'omicidio di Noemi Durini, la giovanissima ammazzata a Specchia dal fidanzato il cui corpo fu ritrovato alcuni giorni dopo. I militari l'avevano notato perché nonostante la patente gli fosse stata revocata, si era messo alla guida di un maxiscooter in direzione Morciano di Leuca. Dopo 4km i carabinieri sono riusciti a fermarlo e gli hanno trovato addosso un involucro di cellophane con 1kg di marijuana. Sulla moto era stata applicata la targa di uno scooter rubato a Salve, inoltre nel cortile di casa aveva due pitbull senza microchip e sei grosse tartarughe probabilmente appartenenti a una specie protetta. L'uomo si trova nel carcere di Lecce.