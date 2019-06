Lecce, in 4 corrono per la carica di Rettore di Unisalento: ecco chi sono

ELEZIONI PER IL NUOVO RETTORE DELL’UNIVERSITÀ DEL SALENTO

CANDIDATI I PROFESSORI LUIGI DE BELLIS, GIUSEPPE GRASSI, MICHELE CAMPITI E FABIO POLLICE



Sono quattro i professori universitari che si sono candidati alle elezioni per la carica di Rettore dell’Università del Salento (sessennio 2019/2020 - 2024/2025): le candidature sono state ammesse ufficialmente con Decreto firmato oggi dal Decano d’Ateneo, professor Mauro Biliotti, e pubblicate sul sito dell’Università. Si tratta di: Luigi De Bellis, professore ordinario di Fisiologia vegetale; Giuseppe Grassi, professore ordinario di Elettrotecnica; Michele Campiti, professore ordinario di Analisi matematica; Fabio Pollice, professore ordinario di Geografia economico-politica.

La Conferenza di Ateneo, per il confronto pubblico, è in programma il 25 giugno 2019 alle ore 10 presso il Centro Congressi del Complesso Ecotekne (via per Monteroni, Lecce).

L’8 luglio il primo turno di voto: l’elettorato attivo, nei termini stabiliti dallo Statuto, spetta ai professori di I e II fascia e ricercatori di ruolo; ai ricercatori a tempo determinato; agli studenti presenti nel Consiglio degli Studenti, nel Senato Accademico, nel Consiglio di amministrazione, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli delle Scuole, nei Consigli didattici, nel Comitato unico di garanzia, nel Nucleo di valutazione e nel Comitato per lo Sport; al personale tecnico amministrativo.

Ogni consultazione elettorale sarà valida se vi avrà partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto, e all’esito delle prime tre votazioni (fissate dal Decreto nelle date dell’8, 10 e 12 luglio) potrà essere eletto Rettore il candidato che avrà raggiunto la maggioranza assoluta dei voti esprimibili. Ove non venga raggiunta, neppure nel terzo turno, la maggioranza richiesta si procederà al ballottaggio tra i due candidati che, nell’ultima votazione, abbiano ottenuto il maggior numero di voti: la data in questo caso è fissata per il 15 luglio.