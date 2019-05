Novoli, sbagliato il nome del candidato sindaco sulla scheda: un «De» in più

LECCE - Un "De" di troppo cambia il nome del candidato sindaco di Novoli: così Roberto Nitto diventa Roberto De Nitto ed è subito polemica. L'errore di stampa è stato fatto notare questa mattina, quando i cittadini salentini che si sono recati alle urne hanno trovato sulla scheda per le elezioni amministrative di Novoli, comune leccese, il nome riportato in modo sbagliato: il simbolo della lista i "Novoli in Comune", era corretto ma purtroppo il cognome di Roberto Nitto conteneva un refuso, che trasforma il cognome del candidato sindaco in Roberto De Nitto. Corretti invece i nomi e i simboli degli altri due candidati sindaci del paese Giovanni De Luca di "Progetto Sociale per Novoli", e di Marco de Luca candidato sindaco di "Insieme per Novoli".

Dopo aver appurato che l'errore fosse contenuto su tutte le schede spedite, i presidenti di seggio hanno avvisato l'ufficio elettorale del comune di Novoli che di seguito ha avvisato con i caratteri ell'urgenza la Perfettura di Lecce che a sua volta si è interfacciata direttamente con il Viminale a Roma. Alla fine l'ufficio elettorale della Prefettura di Lecce, di concerto col Ministero, ha ritenuto che l’errore non sia tale da ingenerare confusione e quindi le schede elettorali sono state dichiarate valide