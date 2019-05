Lecce, assalto a gazebo Lega: denunciati 5 uomini e 2 donne di area anarchica

Sono stati denunciati i sette presunti autori - cinque uomini e due donne - dell’aggressione avvenuta al gazebo informativo della Lega lo scorso 19 maggio in piazza Sant'Oronzo a Lecce. Durante il raid rimase ferita da un pugno al volto una 17enne che si trovava in compagnia del padre. I sette orbiterebbero nell’area anarchica locale ed hanno età comprese tra i 40 e 64 anni. Rispondono di violenza privata aggravata, minacce gravi, pubblica intimidazione e danneggiamento in concorso; per alcuni di loro vi è l’accusa di lesioni personali aggravate.

L’analisi dei filmati degli impianti di videosorveglianza della zona e le dichiarazioni rese dai testimoni, hanno permesso agli investigatori della Digos di ricostruire tute le fasi dell’aggressione, contestando ad ognuno dei soggetti coinvolti precise responsabilità. La polizia ha anche accertato che a sferrare il pugno alla diciassettenne è stata una donna.