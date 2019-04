Lecce, distruggono i vetri di 5 auto e di un’ambulanza: denunciati

LECCE - Uno frantuma vetri di 5 auto, l’altro quelli di un’ambulanza: sono stati denunciati, nelle ultime ore, per danneggiamento: il primo un 34enne è stato accusato di atti vandalici a Carmiano, l'uomo è stato incastrato dai filmati di videosorvegliana ed è stato identificato come autore del danneggiamento di cinque auto, lo scorso 20 aprile. Avrebbe frantumato i finestrini di una Fiat Brava, due Opel Zafira, una Opel Agila e una Fiat 600. L'altro, un uomo di 41 anni è stato denunciato a Porto Cesareo, perché in preda all'alcol ha provocato notevoli danni all’ambulanza di un’associazione di volontariato, intervenuta presso la sua abitazione.