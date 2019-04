Taviano, entra in chiesa per rubare le offerte, ma i fedeli chiamano i cc

LECCE - Si introduce in chiesa per rubare le offerte: ma i fedeli chiamano i carabinieri: nei guai un uomo di 48 anni originario di Torre del Greco e residente a Racale. È stato infatti denunciato in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Taviano nelle ultime ore e risponderà dell’accusa di furto aggravato per un episodio che si è verificato nella mattinata di ieri.

Intorno alle 8 e mezzo del mattino l'uomo si sarebbe introdotto all’interno del luogo di culto intitolato alla “Beata Vergine Immacolata”, in via Immacolata, per poi impossessarsi di un centinaio di euro in monetine, frutto delle offerte dei fedeli.

Sono stati questi ultimi a notare la presenza dell’uomo, visto fuggire a bordo della sua autovettura. Attraverso la descrizione fornita dai testimoni ai militari, il ladro è stato intercettato poco dopo, presso la sua abitazione e deferito.