Momenti di trascurabile (in)felicità: lo spettacolo con Francesco Piccolo e Pif a Brindisi e a Lecce

Momenti di trascurabile (in)felicità: lo spettacolo, che prende il nome dai libri di Francesco Piccolo, andrà in scena domenica 31 marzo alle 20.30 al Teatro Verdi di Brindisi e lunedì 1 aprile alle 21 al Teatro Apollo di Lecce. Sul palco insieme all'autore ci sarà Pif, in un viaggio intorno a quegli attimi di esistenza che fanno parte della vita di ognuno e sui quali spesso non ci soffermiamo. I due saranno anche impegnati nei firmacopie: domenica alle 17.30 alla Feltrinelli di Brindisi, e lunedì 1 aprile alle 17 alla Feltrinelli di via Templari a Lecce.

Francesco Piccolo sfoglia il proprio catalogo di nevrosi, vezzi, consuetudini, manie e segreti tratto dai suoi due libri di successo, passando in rassegna momenti felici ed infelici dell’esistenza quotidiana sui quali non abbiamo il tempo o la pazienza di soffermarci. Lo spettacolo, organizzato dal Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito delle stagioni teatrali del Comune di Brindisi e del Comune di Lecce, sposta dall’ombra e mette in luce eventi trascurabili ma piantati nella vita di ognuno, che fanno sempre dire a chi sta in platea: «è proprio così... lo faccio anche io... è successo a me... sono io!».

Piccole abitudini, positive o negative, che scatenano un costante e ininterrotto riconoscersi. Dal momento della torta ad una festa di bambini alla temperatura dell’acqua sotto la doccia, passando per domande esistenziali e amare verità («quando mi dicono: ti potevi vestire meglio. E io mi ero già vestito meglio»). Uno spettacolo capace di scavare con ironia disarmante nella banalità del quotidiano, nei luoghi comuni, negli attimi fuggenti e preziosi della vita su cui normalmente non ci si sofferma, che si rincorrono senza fare rumore ma che sommati fanno forse più dei momenti di grande felicità.

BRINDISI

Primo settore: € 25,00 (ridotto € 22,00)

Secondo settore: € 22,00 (ridotto € 20,00)

Galleria: € 18,00 (ridotto € 16,00)

Studenti fino a 25 anni (secondo settore e galleria): € 10,00

Biglietteria Nuovo Teatro Verdi dal lunedì al venerdì ore 11-13 e 16-18

Info T. 0831 562554 - www.nuovoteatroverdi.com

Biglietteria online https://goo.gl/YLZEYp

LECCE

Poltronissima - Intero € 25,00

Poltrona - Intero € 23,00

Palchi Centrali I e II Ordine - Intero € 23,00

Palchi Laterali I e II Ordine - Intero € 20,00

Loggione - Intero € 15,00