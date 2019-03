Lecce, rubati mezzi per centinaia di migliaia di euro a una ditta: trovati nel Foggiano

LECCE - Furti di mezzi pesanti nel Salento: a Chiesanuova, la frazione di Sannicola, alcuni ladri hanno fatto razzia dei mezzi di lavoro di una ditta del luogo, la ditta “Salento scavi”, specializzata in demolizioni, scavi e movimento terra.

Dopo aver danneggiato la porta dell’ingresso del deposito, i malviventi sono intervenuti in contrada Juri, per poi portare via una pala meccanica, un furgone Fiat Iveco, un rimorchio, un Renault Kangoo, un livellatore e un martello monoblocco. I ladri hanno anche asportato un altro autocarro, di marca Nissan e un escavatore: il tutto per un valore totale di svariate centinaia di migliaia di euro. Dopo le ricerche avviate dai carabinieri fortunatamente, la refurtiva è stata totalmente recuperata nel Foggiano. I militari hanno rinvenuto i mezzi nei pressi di un capannone, già sottoposto a sequestro, di Trinitapoli. Il deposito è di proprietà di un pregiudicato del luogo, attualmente detenuto. Il materiale rubato è stato restituito al proprietario dell’azienda salentina al termine dell’indagine lampo. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricercare i responsabili e chiarire nel dettaglio le responsabilità.