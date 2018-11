Lecce, falso allarme bomba per valigia abbandonata per strada

Una valigia abbandonata per strada ha fatto scattare questa mattina a Lecce l’allarme bomba. La valigia è stata fatta brillare poco dopo da un robot in dotazione agli artificieri. Al suo interno non è stato trovato nulla. Gli investigatori stanno verificando eventuali responsabilità attraverso i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, in via Balsamo, nel rione San Pio, a non molta distanza dalla sede dell’agenzia interinale Adecco, già interessata in passato da un attentando dinamitardo contro il gasdotto Tap.

A dare l’allarme è stato un cittadino che ha chiamato il numero di pronto intervento dei Carabinieri. I militari hanno anche recintato due strade che sono state interdette al traffico.