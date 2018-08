Sorvegliato speciale molesta donna perché non cede alle sue avances, arrestato

Un uomo di 69 anni è stato arrestato in flagranza di reato per atti persecutori nel pomeriggio di ieri a Galatina (Le). L'uomo era sorvegliato speciale perché da tempo molestava e minacciava una donna del posto, che però non aveva mai ceduto alle sue avances. La polizia è giunta sul posto e ha scoperto l'uomo che, insieme a un amico di 67 anni, denunciato per concorso in atti persecutori, offendeva ad alta voce la donna sotto casa sua. Quest'ultima, in preda a una crisi di pianto insieme alla figlioletta, ha chiamato i soccorsi. Il marito e il padre della vittima sono intervenuti ed è nata un'accesa discussione con il molestatore, che minacciava i due uomini con un collettore di aggancio in ghisa, che viene utilizzato per il rifornimento delle bombole gpl e metano. L'intervento degli agenti ha placato gli animi e l'uomo è stato portato nel carcere di Lecce.