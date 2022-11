Trivelle, Lopalco: «La Puglia non si piegherà alle multinazionali»

«Sul tema delle trivelle la nostra regione non si è mai piegata e mai si piegherà all’idea che gli interessi delle multinazionali del petrolio possano mettere a rischio e deturpare, per un pugno di barili, anche di scarsa qualità, la nostra più autentica e inestimabile ricchezza: il mare». È quanto dichiara l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, consigliere regionale di Articolo Uno e presidente del gruppo Misto in Consiglio in merito alla norma approvata dal Consiglio dei ministri sulle nuove concessioni per aumentare l’estrazione di gas in Adriatico.

«La crisi energetica e la guerra in Ucraina - aggiunge - possono e devono rappresentare un’opportunità per creare un nuovo modello di sviluppo più sostenibile e non, come vorrebbe il Governo, per portare avanti una politica che punta a investire in soluzioni retrograde che guardano al passato e mettono a rischio la tutela nostro ambiente e del nostro territorio».