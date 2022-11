Il sottosegretario Montaruli: «Vade retro Zio Anpi!»

Augusta Montaruli, sottosegretario all’Università, ex dirigente del Fuan di Torino e fondatrice di Fratelli d’Italia, di famiglia pugliese (originaria di Corato), ha lo zio Augusto (Montaruli) presidente della sezione Anpi «Nicola Grosa» del capoluogo sabaudo. Come tante famiglie italiane, quella dei Montaruli è attraversata da divisioni politiche che ricalcano un canovaccio alla Guareschi: il patriarca era consigliere comunale del Msi a Ruvo di Puglia. Dopo aver raccontato l’incontro con Giorgia Meloni, lo zio poi rivela un aneddoto: ha anche provato (come riporta «La Stampa») a fare iscrivere all’Anpi proprio la nipote. La risposta, riferita scherzosamente, è stata: «Vade retro...». Zio Augusto, preoccupato per la crisi della sinistra, riconosce che «in Italia l’unico vero partito è Fdi» e interrogato sulla necessità di pacificazione chiosa con determinazione: «La volgarità e gli insulti sono la morte della politica». Chapeau.