Bruxelles, via libera a aiuti Italia per 120 milioni a editori giornali

Via libera di Bruxelles a un regime italiano da 120 milioni di euro a sostegno degli editori di giornali e periodici. Lo schema mira a garantire la disponibilità di giornali e periodici in Italia e a tutelare la qualità della lingua italiana nelle pubblicazioni cartacee. In base al regime, gli editori di giornali e periodici avranno diritto a crediti d’imposta che coprono fino al 30% dei costi cartacei sostenuti nel 2021 e nel 2022. La misura sarà applicata per gli anni fiscali 2022 e 2023. Nella sua valutazione, Bruxelles ha ritenuto che la misura sia necessaria, adeguata agli obiettivi, e proporzionata.