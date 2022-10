La Puglia accelera sull’idrogeno avviato l’osservatorio regionale

BARI - Trasformare il Tacco d’Italia, da sempre all’avanguardia nel campo delle fonti energetiche alternative, in una «valle dell’idrogeno verde pugliese» e in un vero e proprio polo dell'Idrogeno italiano: gli sforzi compiuti dalla Regione in questi ultimi anni vanno proprio verso questo obiettivo che, ormai, appare sempre meno avveniristico. La conferma, come se ce ne fosse stato bisogno, è arrivata ieri quando, durante un convegno organizzato all’interno della Fiera del levante dal Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, è stato ufficializzato l’insediamento dell’Osservatorio regionale sull'Idrogeno, fondamentale per realizzare la cosiddetta «H2Puglia2030».

