Emiliano: «È un vantaggio per i pugliesi se i conti sono in ordine»

BARI - «La Regione centra l’obiettivo della parifica di bilancio anche per il 2021. Ringrazio per questo la struttura dell’assessorato al Bilancio: avere i conti in ordine nella Regione che spende meglio i fondi strutturali europei è un vantaggio per i cittadini e le imprese che possono contare su una amministrazione efficiente che spende nel modo migliore il denaro pubblico».

Lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano dopo l’udienza di parifica di oggi presso la Corte dei Conti della Puglia. «Avere un bilancio in ordine certificato dalla Corte dei Conti è una garanzia per i cittadini pugliesi e una base solida con cui affrontare lo scenario complesso in cui ci troviamo», ha osservato il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, che ha partecipato all’udienza di stamattina.

«Un risultato importante - aggiunge Piemontese - considerando che parliamo di un esercizio finanziario condotto in un anno in cui abbiamo combattuto gli effetti della crisi sanitaria e sociale provocata dalla pandemia». «Il giudizio della Corte dei conti - evidenzia - ci incoraggi, nel momento in cui ci accingiamo a varare la legge di assestamento per il 2022 e il bilancio di previsione 2023 in un contesto denso di incertezze, dove si sono acuite, a seguito del conflitto russo-ucraino, le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e l’impennata dei prezzi del gas e dell’elettricità».