Puglia, stop a proroga contratti di 200 lavoratori Arpal

BARI - I circa 200 lavoratori somministrati di Arpal Puglia, l’Agenzia per le politiche del lavoro, non potranno ottenere altre proroghe dei contratti. È quanto è emerso oggi durante una riunione tra l’assessore regionale al Lavoro, Sebastiano Leo, i sindacati e la dirigenza di Arpal.

«Dopo le soluzioni individuate a fine marzo - spiega Leo - che hanno consentito il mantenimento per i prossimi mesi dei rapporti di lavoro dei formatori attualmente in servizio presso i centri per l’impiego, questa mattina ho incontrato le organizzazioni sindacali e la dirigenza di Arpal per condividere ed individuare nuovi scenari per il futuro professionale di questi preziosi collaboratori».

«Nel corso dell’incontro - continua Leo - è emersa chiaramente l’impossibilità tecnica di procedere ad ulteriori proroghe dei rapporti di lavoro in essere secondo le modalità finora attuate. Altrettanto chiaramente, di concerto con le organizzazioni sindacali e come di fatto dimostrato negli ultimi anni, riteniamo il contributo professionale dei formatori in forza ai centri per l’impiego pugliesi strategico per le future politiche che la Regione Puglia è pronta a mettere in campo». Quindi, «valuteremo, insieme alle organizzazioni sindacali, come individuare nuove soluzioni alternative per rendere effettivo e duraturo il rapporto di lavoro dei formatori».