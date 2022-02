«Per la Puglia», nuovo gruppo in maggioranza centrosinistra Consiglio regionale

«Questo è un contributo alla coalizione progressista. È evidente che sia nelle amministrative che nelle politiche, che sono tra otto mesi, questa lista, come le altre che sostengono la maggioranza in Consiglio regionale, è pronta a ragionare per supportare il fronte progressista» a livello nazionale. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante la conferenza stampa a Bari di presentazione del nuovo gruppo che nasce oggi nella maggioranza di centrosinistra in Consiglio regionale della Puglia. Si chiama «Per la Puglia» e ne fanno parte l’assessore all’Istruzione, Sebastiano Leo, Mauro Vizzino, presidente della commissione Sanità, Sergio Clemente, consigliere segretario della Presidenza del Consiglio, e Saverio Tammacco, eletto con il centrodestra nella lista «La Puglia domani», ma poi passato nel gruppo Misto. «Ci auguriamo - ha aggiunto Emiliano - che questa cosa faccia piacere a qualcuno, perché ho visto che quando vai dal Pd e gli dici 'guarda che dobbiamo votartì qualcuno si agita, si agita perché teme che la vicinanza del civismo possa in qualche maniera alterare gli equilibri interni del Pd. Ma questa lista, come le altre, è alleata del Partito democratico. E in questa grande alleanza che sostiene l’amministrazione regionale c'è lo spazio per una idea anche dell’Italia, non solo della Puglia».

«Nasce un gruppo nuovo. La decisione - ha rilevato Tammaco - nasce dalla coscienza di voler fare qualcosa e di riprendere l’attività sui territori e dare il via ad un nuovo progetto per i pugliesi. Si rafforza anche numericamente la maggioranza, saremo una forza cosciente, stabile all’interno del centrosinistra». Leo, Vizzino e Clemente hanno abbandonato il gruppo dei «Popolari con Emiliano» dopo la rottura con l’assessore Francesco Stea; Tammaco, eletto con il centrodestra, era confluito nel gruppo Misto.

Presente alla conferenza stampa anche il direttore generale di Arpal, Massimo Cassano. «Siamo a supporto della maggioranza - ha aggiunto l’assessore Leo - il nostro leader è Emiliano, non ci sono dubbi. Siamo coerenti con il programma di governo. Questo è un gruppo che nasce per avere più forza all’interno del Consiglio regionale, è un gruppo che vuole dialogare sul territorio anche con le altre civiche e con il Pd. Non ci sono motivi contro il gruppo dei Popolari». «La presenza di Cassano? Noi - ha concluso Leo - siamo un gruppo che ha come riferimento Emiliano, la nostra leadership è condivisa, non c'è un capo. E' un gruppo coeso e che non vuole andare contro nessuno e che vuole contare di più dentro il Consiglio regionale. Ed è sicuramente un gruppo che è ben visto anche dal direttore di Arpal Cassano».