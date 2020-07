UMBRIA - Coronavirus, paziente 1 Covid diventa vigile del fuoco

TERNI - Considerato il «paziente 1» di coronavirus dell'Umbria, guarito nell'aprile scorso, oggi - venerdì 3 luglio 2020 - è diventato ufficialmente vigile del fuoco: è la storia di un trentaduenne di Montecastrilli. C'era infatti anche lui tra i 17 allievi dell’87/o corso che hanno giurato al comando provinciale di Terni del Corpo.

«E' stata una grande emozione, un grande risultato, a prescindere da ciò che ho vissuto, che corona un percorso lungo anni» ha detto all'Ansa il giovane, che si appresta a prendere servizio ad Udine.

A Terni la cerimonia - presieduta dal comandante provinciale Giancarlo Cuglietta - si è tenuta alla presenza del viceprefetto Andrea Gambassi, rappresentante unico delle istituzioni locali a causa delle misure anti-Covid, e di Michele Zappia, comandante dei vigili del fuoco di Perugia, in veste anche di delegato del direttore regionale.

In totale in tutto il territorio nazionale sono stati 465 gli allievi vigili del fuoco che hanno giurato fedeltà alla Repubblica dopo nove mesi di formazione, di cui due di stop per l'emergenza coronavirus.