Indonesia, limiti per fine Ramadan

ROMA, 12 APR - Per limitare al massimo la diffusione del coronavirus, l'Indonesia ha imposto nuove regole per i trasporti pubblici in vista della fine del Ramadan che porterà circa 75 milioni di persone a viaggiare dalle grandi città verso i piccoli villaggi. Lo riporta il Guardian. Autobus, treni, aerei e navi potranno avere solo la metà dei posti prenotati, massimo due persone in auto e chi viaggia in moto lo dovrà fare da solo. Il ministero della Sanità ha anche chiesto agli operatori del trasporto pubblico di misurare la temperatura dei passeggeri e imposto a stazioni, porti e aeroporti di fornire ai viaggiatori igienizzante per le mani e personale medico.