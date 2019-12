Ruba gioielli a 91enne,arrestata badante

CASAMASSIMA (BARI), 04 DIC - Si era guadagnata la fiducia della famiglia che l’aveva chiamata affidandole le cure della madre novantunenne, cosa che del resto aveva già fatto in passato. Ma una volta in casa da sola con l’anziana, una badante del posto di 50 anni si è trasformata in una ladra rubando i monili in oro della nonnina per un valore complessivo di 150mila euro, che ha in parte venduto ai "Compro oro". Lo hanno accertato i carabinieri che hanno arrestato a Casamassima la presunta ladra per furto continuato in abitazione e ricettazione. Secondo quanto accertato dai militari, la badante aveva trovato la chiave della cassaforte in cui l'anziana aveva riposto i gioielli. Le indagini sono state avviate in seguito alla denuncia contro ignoti presentata dalla figlia dell'anziana a novembre scorso.

Ma a dare indizi utili agli inquirenti è stata anche l’anziana che ha riferito di movimenti anomali in casa, spostamenti sospetti da una stanza all’altra. I militari hanno accertato che la badante, nel periodo in cui lavorava per la 91enne, era andata più volte in due "Compro oro" del centro di Casamassima per vendere i gioielli rubati, fingendo che fossero suoi e fornendo a garanzia le proprie generalità. Proprio alcuni preziosi non ancora venduti e ancora nei negozi sono stati riconosciuti dalla vittima.

La badante infedele è stata arrestata in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare e sottoposta al regime degli arresti domiciliari.