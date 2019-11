Rifiuti Roma, Ama: monitorate aree esterne di mille scuole

RIFIUTI ROMA - Sono più di 1.000 i plessi scolastici tenuti costantemente sotto controllo dagli operatori Ama. Il monitoraggio nelle aree pubbliche intorno alle scuole viene svolto quotidianamente dagli operatori in forza alle 55 sedi di zona e alle 5 autorimesse dislocate in tutta la città, con interventi di pulizia mirata che scattano in caso di necessità.

Lo comunica in una nota Ama Spa, ribadendo «per l’ennesima volta che l’azienda, in accordo con Roma Capitale, è al lavoro ogni giorno per assicurare decoro e pulizia in tutti i quadranti cittadini, anche e soprattutto nelle aree "sensibili" come scuole, asili nido, ospedali, presidi sanitari, strutture socio-assistenziali, ecc. Un impegno sui rifiuti Roma che ha già prodotto nell’ultimo mese il miglioramento di pulizia e decoro in queste aree, riconosciuto anche dal Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma e dal Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, con cui l’Amministratore Unico di Ama S.p.A., Stefano Zaghis, è in continuo contatto. A questo proposito, la Municipalizzata capitolina per l’Ambiente è disponibile a una collaborazione costante e costruttiva con quanti (associazioni, istituzioni sanitarie, ecc.) hanno a cuore il decoro della nostra città, nell’ottica di un’attività sinergica che abbia come esclusivo interesse il bene comune di tutti i cittadini romani».

«L’azienda – aggiunge la nota – rileva con stupore e incredulità che ancora oggi, sui media, alcuni interlocutori che rivestono delicati ruoli di responsabilità sociale arrivano persino a sostenere che "l'aumento delle assenze tra gli iscritti a scuola" per infezioni in questo periodo (stagione notoriamente contraddistinta da virus influenzali) sia collegabile addirittura al servizio di raccolta dei rifiuti Roma, senza peraltro citare fonti e contenuti probanti di quanto affermato. Ama Spa smentisce nuovamente con forza questa correlazione, ribadendo che si tratta di notizie prive di fondamento che creano allarmismi dannosi e ingiustificati».