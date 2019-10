Jolie, inclusione vincerà sui sovranismi

ROMA, 7 OTT - "Credo che l'inclusione sia estremamente importante. La prossima generazione sarà ancora più connessa e così questa rinascita dell'odio e della divisione cavalcata oggi dai politici fa parte di una battaglia che non potranno mai vincere. Il mondo è infatti pieno di diversità e lo sarà ancora di più per i nostri figli e per quelli che verranno". Così a Roma Angelina Jolie, protagonista di Maleficent: Signora del Male, il film diretto da Joachim R›nning in sala dal 17 ottobre con Disney e evento speciale di preapertura di Alice nella Città. Prodotto dalla Walt Disney Pictures, il fantasy è il sequel di Maleficent, remake/spin-off del classico Disney La bella addormentata nel bosco (1959). All'incontro stampa anche la new entry nella saga Michelle Pfeiffer nel ruolo della Regina Ingrid.