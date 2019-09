Terremoto in Umbria, gli abitanti: «Storia senza fine»

TERREMOTO IN UMBRIA - «È una storia senza fine, a livello psicologico queste scosse ci devastano»: è il commento di Gianni Coccia, agricoltore e animatore della comunità di Castelluccio di Norcia dopo il nuovo terremoto. «Eravamo da poco andati a dormire quando la terra ha di nuovo tremato - ha raccontato - e ti torna in mente tutto quello che hai vissuto in questi ultimi tre anni e ti chiedi: ma chi me lo fa fare di continuare a restare qui? La risposta la trovi nell’amore per la propria terra, ma non so quanto sia ancora giusto insistere».

Chi ha trascorso una notte difficile è anche Catia Ulivucci, commerciante nursina. «Anche se viviamo in una casetta prefabbricata e sicura - ha detto - la paura non ti abbandona mai in questi casi e poi pensi al tuo lavoro e al futuro e la preoccupazione ti assale».

«Il mio pensiero è andato alla casa lesionata dai terremoti del 2016 ma ancora in piedi, come ho avvertito la scossa ho pensato se ancora fosse restata in piedi, fortunatamente lo è ancora», ha raccontato Giancarlo Rosati da dentro la sua casetta Sae.

TERREMOTO IN UMBRIA: DANNI ALLA BASILICA DI NORCIA NON AGGRAVATI - «Al momento non si registrano aggravamenti ma una verifica più approfondita alla Basilica di San Benedetto sarà eseguita lunedì, quando era stato già programmato dal Comune un nuovo sopralluogo tecnico": lo ha spiegato all’ANSA la soprintendente alle Belle arti dell’Umbria, Marica Mercalli dopo la scossa di magnitudo 4.1 tra Norcia e Arquata del Tronto.

«Già avevamo fatto un nuovo controllo nei giorni scorsi - ha detto Mercalli - e adesso procederemo anche a questa ulteriore verifica. Gli interventi di messa in sicurezza stanno comunque tenendo bene e ne abbiamo in cantiere di ulteriori all’interno della stessa Basilica».

La soprintendente ha sottolineato che proprio in questi giorni «si sta procedendo allo svuotamento delle macerie e la 'casà di San Benedetto al momento è stata liberata fino all’incrocio tra la navata e il transetto».

TERREMOTO IN UMBRIA: NELLA NOTTE GENTE IN STRADA A NORCIA - La gente a Norcia si è riversata in strada e in piazza San Benedetto subito dopo la scossa della notte. Anche gli abitanti delle casette Sae sono usciti, pur essendo edifici completamente anti sismici.

Ad avere più paura sono stati invece coloro che avevano già fatto ritorno nelle proprie abitazioni dopo il sisma del 2016 e chi alloggiava nelle poche strutture aperte. La gente è restata in piazza San Benedetto fino alla 4,30-5 di stamani per poi fare lentamente ritorno all’interno delle abitazioni.

TERREMOTO: GENTE IN STRADA AD AMATRICE - Gente in strada ad Amatrice, Accumoli e Cittareale, alcuni dei comuni del Reatino colpiti dal sisma dell’agosto 2016, in seguito alla forte scossa di magnitudo 4.1 registrata a Norcia (Perugia) alle 2:02 di questa notte insieme ad alcune repliche. Al momento i Vigili del fuoco non segnalano danni nei comuni reatini già segnati dal sisma di tre anni fa.