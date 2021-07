Biancorossi contagiati, scompiglio nel ritiro del Bari

Bari - L'incubo del Coronavirus minaccia la preparazione precampionato del Bari. L'ultimo ciclo di tamponi e test ai quali si è sottoposta la squadra biancorossa, infatti, avrebbe rivelato valori anomali in alcuni componenti del gruppo squadra. La situazione è stata immediatamente presa in carico dai responsabili sanitari che stanno provvedendo a testare a tappeto tutti i tesserati presenti nel ritiro di Lodrone di Storo (in Trentino): a stretto giro, dovrebbe essere reso noto l'esito dei nuovi controlli.

Nel frattempo, si è provveduto ad isolare i casi sospetti che sono stati ovviamente risparmiati dal lavoro in campo e posti in camere singole. Qualora emergesse qualche positività, sarebbe una vera tegola già all'alba della nuova stagione: la preparazione, infatti, si svolgerebbe quasi esclusivamente in forma individuale (come è già avvenuto in mattinata), dovendo evitare i lavori collettivi. Così come sarebbero quasi certamente destinate a saltare le tre amichevoli previste (contro una rappresentativa locale il 23, contro il Verona Primavera il 28 e contro il Legnago il 31 luglio).

Il Covid finora ha toccato nel complesso marginalmente il Bari. La scorsa stagione, infatti, furono contagiati soltanto il difensore Alessandro Minelli (che per strascichi della malattia ha anche accusato un problema cardiaco), il centrocampista Mattia Maita, l'ex tecnico Gaetano Auteri.