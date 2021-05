Bari-Feralpi Salò: i convocati e tutti i ballottaggi di Auteri

Non può sbagliare, il Bari. Dopo la sconfitta di domenica scorsa per 1-0 contro la Feralpi Salò nell'andata del primo turno nazionale dei playoff, i biancorossi sono obbligati a battere i lombardi (sarà sufficiente qualsiasi punteggio) per superare il turno e proseguire il loro cammino verso la serie B. Il tecnico Gaetano Auteri ha annunciato l'intenzione di apportare alcune modifiche alla formazione che, dunque, cambierà rispetto all'undici schierato tre giorni fa. Senza gli infortunati Minelli e Citro, il tecnico dei Galletti confermerà il modulo 3-4-3: sicuri di una maglia sono Frattali in porta, Sabbione e Di Cesare in difesa, Maita a centrocampo, Marras, Antenucci e D'Ursi in attacco. Vediamo, quindi, i ballottaggi in corso per gli altri posti.

Celiento-Ciofani 55%-45%: Celiento è recuperato e la sua velocità farebbe davvero comodo per contrastare il veloce tridente offensivo della Feralpi Salò, ma Ciofani ha dimostrato affidabilità anche nei panni di difensore puro.

Ciofani-Andreoni-Semenzato 55%-35%-10%: Ciofani potrebbe scalare come laterale destro, ovvero il ruolo che più spesso ha ricoperto nella prima parte della stagione, ma anche Andreoni è in recupero e potrebbe avere chance di giocare dall'inizio. Meno possibilità per Semenzato, tra i meno brillanti domenica scorsa.

Rolando-Sarzi Puttini 55%-45%: Anche la corsia sinistra potrebbe presentare novità. Rolando resta l'interprete ideale per una gara a trazione offensiva, ma potrebbe essere gettato nella mischia anche nel corso del match. In tal caso, spazio a Sarzi Puttini, in progresso sul piano fisico.

Bianco-De Risio 55%-45%: De Risio è parso in difficoltà nella sfida di andata e allora potrebbe toccare a Bianco che possiede esperienza, carisma e attitudine a scontri di tale importanza.

Ecco la lista dei convocati biancorossi:

Portieri: 1.FRATTALI, 22.MARFELLA, 33.FIORY

Difensori: 3.PERROTTA, 6.DI CESARE, 13.CIOFANI, 15.SARZI, 17.SABBIONE, 21.CELIENTO, 35.MANE

Centrocampisti: 4.MAITA, 5.BIANCO, 9.ROLANDO,19.DE RISIO, 25.LOLLO, 27.ANDREONI, 29.SEMENZATO

Attaccanti: 7.ANTENUCCI, 8.CIANCI, 10.MARRAS, 11.D'URSI, 18.CANDELLONE, 30.MERCURIO