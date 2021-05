Bari-Foggia: i convocati e tutti i ballottaggi di Auteri

Non sarà un Bari "stravolto" a debuttare nei playoff di serie C. Per la sfida contro il Foggia, valida per il secondo turno preliminare degli spareggi promozione, il tecnico Gaetano Auteri dovrebbe proporre i biancorossi con il modulo prevalentemente utilizzato nella sua gestione: il 3-4-3. Senza gli infortunati Minelli (sospeso per un problema cardiaco) e Citro (sta recuperando dalla rottura del legamento crociato) e con Celiento e Cianci non ancora al meglio, sembrano sicuri di una maglia da titolare Frattali in porta, Di Cesare e Sabbione in difesa, Ciofani (da difensore o laterale destro) e Rolando (a sinistra), Maita a centrocampo, Marras, Antenucci e D'Ursi in attacco. Vediamo, quindi, quali sono i ballottaggi in corso.

Perrotta-Andreoni 65%-35%: Perrotta sembra essere nettamente in vantaggio, ma Andreoni si è ripresentato in buone condizioni dopo la lunga assenza che ha contraddistinto la sua stagione. Se fosse scelto lui, giocherebbe sulla corsia destra, con Ciofani arretrato nel terzetto difensivo.

De Risio-Bianco 80%-20%: L'esperienza di Bianco è preziosa, ma l'impressione è che Auteri si affidi a De Risio che compone con Maita una coppia a centrocampo rodata e affiatata.

I convocati:

Portieri: 1.FRATTALI, 22.MARFELLA, 33.FIORY

Difensori: 3.PERROTTA, 6.DI CESARE, 13.CIOFANI, 15.SARZI, 17.SABBIONE, 21.CELIENTO, 35.MANE

Centrocampisti: 4.MAITA, 5.BIANCO, 9.ROLANDO,14.DARGENIO, 19.DE RISIO, 25.LOLLO, 27.ANDREONI, 29.SEMENZATO

Attaccanti: 7.ANTENUCCI, 8.CIANCI, 10.MARRAS, 11.D'URSI, 18.CANDELLONE, 30.MERCURIO