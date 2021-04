Bari calcio, riprende domani preparazione in vista ultima gara campionato contro Bisceglie

BARI - Il Bari riprenderà domani al San Nicola la preparazione in vista dell’ultima gara di campionato, l'incontro interno con il Bisceglie: dovrebbe saltare la partita l'esterno Marras (per squalifica). La piazza sportiva è però in ebollizione dopo il nuovo bruciante ko in Campania contro la Turris: dopo il 3-0 finale si è registrata una assunzione di responsabilità da parte del tecnico Gaetano Auteri, subentrato la scorsa settimana all’esonerato Massimo Carrera. I tifosi sul web, nei forum biancorossi, contestano la squadra per lo scarso impegno e temono gli effetti di una inevitabile rivoluzione in caso di flop nei play off promozione.

Sul sito solobari.it in tanti evidenziano il calo di rendimento di top player per la categoria come Antenucci e Marras, e reclamano chiarezza sui progetti futuri, soprattutto dopo le dichiarazioni del presidente Luigi De Laurentiis alla vigilia della sfida con la Turris, nelle quali annunciava che a fine stagione sarebbe stato realizzato un bilancio dei tre anni di gestione del club. (ANSA).